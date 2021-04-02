منذر رياحنة وعبير صبرى ومحمد عز يستأنفون تصوير مشاهد "آل هارون" بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استأنف فريق عمل فيلم "آل هارون" تصوير عدد من مشاهد الفيلم الأخيرة، وذلك داخل مدينة الجيزة، وسط تواجد الفنان الأردني منذر رياحنة، والفنانة عبير صبري، والفنان الشاب محمد عز.

وأكد المنتج حسني محمود، منتج فيلم آل هارون، في بيان صحفي أنه من المقرر الانتهاء من مشاهد الفيلم خلال الأيام القليلة القادمة، مشيرا إلى أن الفيلم سيبهر الجمهور، إذ أن شركة مومنت برودكشن المنتجة للفيلم عملت على توفير كل الإمكانيات اللازمة لإخراج عمل فني يليق بتاريخ السينما المصرية بعيدا عن الابتذال أو الأفلام التجارية سريعة التحضير.

وكشف المنتج حسني محمود، عن مفاجآت عديدة يشهدها الفيلم، سواء الاستعانة بضيوف شرف أو أسماء مطربي ومنفذي موسيقى الفيلم التصويرية، مؤكدا أن الفيلم قد يكون متاحا أمام الجمهور في دور العرض السينمائي خلال موسم الصيف الحالي .

"آل هارون" يشارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم من بينهم الفنان منذر رياحنة، وإيهاب فهمي، وأحمد وفيق، عبير صبري، إسلام حافظ، أحمد عبدالله محمود، ومحمد عز، هاجر الشرنوبي، يارا نور الدين وحمدي هيكل ومريم البحراوي.