كندة علوش: بنتي "حياة" كل يوم بترقص على "يوم تلات" و"أخواتي" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قالت النجمة السورية كندة علوش، إنها تعامل ابنتها "حياة" من الفنان عمرو يوسف، على أنها صديقتها رغم أن عمرها عامين ونصف فقط.

أضافت كندة، خلال حوارها مع النجم أمير كرارة، ببرنامج "سهرانين" عبر فضائية ON: "أنا عارفة إنها مش بتفهم، لكن أنا بتكلم معاها في كل حاجة، وعمرو بيبصلي على إني مجنونة".

تابعت: "بقولها أنتِ مسئولة عن نفسك.. دلوقتي هسيبك لوحدك.. رتبي أوضتك.. وهكذا، وفتحت لها حضانة في البيت عشان هي مرحتش حضانة بسبب كورونا، وبكلمها في كل حاجة في الدنيا".

واصلت: "أنا بسمعها كل ألوان الغناء، بسمعها أغاني عربي الصبح طرب، وموسيقى كلاسيكية الضهر، وأغاني إنجليزي، وفي مرحلة الهيبرة بسمعها مهرجانات، وبتعشق أغنية (يوم تلات) لعمرو دياب وكل يوم بترقص عليها، وعلى مهرجان (أخواتي) وكل حاجة".

يذكر أن آخر أعمال كندة علوش حكاية "ضي القمر" من مسلسل "إلا أنا" عام 2020.