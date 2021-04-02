فن ومشاهير

حكيم: ندمت على أغنية "كلام الناس".. و"إديني قلبك" مكنتش هتنجح معايا (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان حكيم، عن كواليس رفضه أغنيتين في حياته الفنية، إحداهما ندم عليها، والأخرى لم يندم على رفضها.

وقال حكيم، ببرنامج "أبلة فاهيتا لايف من الدوبلكس": "(إديني قلبك) للمطرب عبد الباسط حمودة كانت معمولة لي ومخدتهاش، وبقالها 27 سنة، ومندمتش إني مخدتهاش، لأنها مكنتش هتنجح معايا".

وأضاف أنه ندم على أغنية "كلام الناس" للمطرب جورج وسوف، موضحًا: "الأغنية دي كانت معمولة لي، وندمت عليها جدًا، لأني مكنتش حاطط في دماغي إني أعمل اللون ده، ووقتها كنت بأسس لون معين بالغناء".

جدير بالذكر أن الفنان حكيم ينتظر طرح أغنيته الجديدة "الناس السهرانين"، وهي من كلمات الشاعر شفيق كارم، وألحان تامر حجاج، وتوزيع ميدو مزيكا.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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