بعد وفاة والدها.. هكذا ساند نجوم الفن بسمة بوسيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص عدد من نجوم الفن على مساندة ومؤازرة الفنانة بسمة بوسيل زوجة النجم تامر حسني، بعد وفاة والدها في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وجاءت مساندة الفنانين لها عبر حساباتهم على موقع "إنستجرام"، حيث كتب الفنان أحمد زاهر: "البقاء لله.. ربنا يصبرك.. شدي حيلك.. في الجنة إن شاء الله".

وكتبت الفنانة مي كساب: "البقاء لله.. الله يرحمه ويصبر قلبك"، فيما كتبت الفنانة مي سليم: "البقاء لله".

وكذلك كتبت الفنانة ليلى أحمد زاهر: "البقاء لله، ربنا يصبرك"، وكتبت الفنانة رزان مغربي: "البقاء لله حبيبتي".

وكتبت كارمن سليمان: "البقاء لله، ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته، ويصبرك يارب"، وكتبت منة فضالي: "البقاء لله حبيبتي.. شدي حيلك".

وكانت بسمة بوسيل، أعلنت وفاة والدها عبر حسابها على "إنستجرام"، وكتبت: "راح القلب اللي كان بصبرني على قساوة الدنيا، راح اللي كان كل ما يندهني، يقولي يا بسمة حياتي بس الحقيقة إنه هو اللي كان حياتي كلها.. ربنا يرحمك يا أغلى من روحي يا أطيب أب في الدنيا.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتابعت: "اللهم أرحم من عز عليا فراقه يا رب إن أبي أغلى من فقدت، ارحمه برحمتك واجمعني به يا رب العالمين.. اللهم اغفر لوالدي وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله، ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة بغير حساب وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، يا رب يا رحيم" .

وأضافت: "ربي أنه ليس معي ولكنه في قلبي في دُعائي انتقل إلى جوارك لكنه موجود في كل تفاصيل حياتي؛ اللهم أرحم أبي بقدر اشتياقي له اللهم إن رحمتك وسعت كل شىء فارحم أبي رحمة تطمئن بها نفسه، وتقر بها عينه.. اللهم احشره مع المتقين إلى الرحمن وفدا".

جدير بالذكر أن بسمة بوسيل هي مصممة أزياء ومغنية مغربية معتزلة، شاركت في النسخة السادسة من برنامج ستار أكاديمي، حيث وصلت للنهائيات محتلة المركز الثاني، وهي زوجة المطرب تامر حسني.