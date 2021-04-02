"عايزة أبقى أم".. نسرين طافش تعلن فسخ خطوبتها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشفت النجمة السورية نسرين طافش، عن فسخ خطوبتها بسبب عدم التوافق الروحي والفكري.

وقالت طافش خلال حلولها ضيفة على الإعلامية إنجي علي خلال برنامج "أسرار النجوم" عبر إذاعة "نجوم إف إم": "أنا بفكر في الزواج أكيد، وكنت على وشك إني أعمل الخطوة دي، وأنا قلت الفترة اللي فاتت إني عايشة قصة حب وفعلا اتخطبت، ولكن مكملش الموضوع".

أضافت: "حسيت إن مفيش توافق روحي وفكري زي ما كنت متخيلة في البداية، ولكني بفكر في الموضوع بسبب حلم الأمومة عندي، القطط اللي عندي في البيت استفزوني وحسيت إني عايزة أبقى أم، واتاخدت في الحالة وكنت جادة في الموضوع، وهو كان إنسان محترم جدا، ولكن لازم يكون في التقاء روحي وفكري".

ومن جانب آخر؛ تشارك نسرين طافش في موسم دراما رمضان المقبل من خلال مسلسل "المداح" مع النجوم: حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت وغيرهم.

العمل من سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.