"أهلا وسهلا بالأحباب".. نسرين طافش ترقص مع إنجي علي في الأستوديو (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

حلت النجمة السورية نسرين طافش، ضيفة على الإعلامية إنجي علي خلال برنامج "أسرار النجوم" عبر إذاعة "نجوم إف إم".

ونشر حساب "نجوم إف إم" عبر موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو من كواليس الحلقة في الأستوديو، تظهر خلاله "نسرين" وهي ترقص مع "إنجي" على أغنيتها "أهلا وسهلا بالأحباب".

ومن جانب آخر؛ تشارك نسرين طافش في موسم دراما رمضان المقبل من خلال مسلسل "المداح" مع النجوم: حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت وغيرهم.

العمل من سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبوالمجد وشريف يسري ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.