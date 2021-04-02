بسبب أنغام وسارة التونسي وبهاء سلطان.. أزمات في كواليس مسلسلات رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

بين صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وساحات القضاء، اشتعلت أزمات بين صناع مسلسلات رمضان 2021، وفي مقدمتها "نسل الأغراب"، و"حرب أهلية".

وشهدت الأيام الماضية، قيام محمد سامي "مؤلف ومخرج" مسلسل "نسل الاغراب"، بنشر بيان عبر صفحاته في مواقع التواصل، أعلن خلاله الاعتذار للفنانة أنغام، عن ضم أغاني ورباعيات، كان من المقرر تقديمها في المسلسل، بدعوى عدم مناسبتها الأجواء الصعيدية التي تدور بها الأحداث.

وفي المقابل كشفت الفنانة أنغام عبر مكتبها الإعلامي، أنها من قدمت اعتذارها عن تقديم أغاني العمل؛ وما بين "الاستبعاد والاعتذار" لن تقدم أنغام أغاني المسلسل.

محمد سامي اتفق مؤخرا مع الملحن هيثم نبيل على وضع ألحان المسلسل، والمشاركة في كتابة الأغاني، إذ تعاونا من قبل في مسلسلات "لؤلؤ"، و"ولد الغلابة".

المطربة شيرين عبد الوهاب من جهتها، حرصت عبر صفحتها بموقع "تويتر"، التأكيد على عدم صحة ما تردد عن تقديمها أغاني مسلسل "لحم غزال"، من بطولة غادة عبد الرازق.

وكتبت شيرين: "بعد نزول أخبار عن وجود صوتي، على تتر مسلسل في رمضان، أؤكد عدم وجود أي تعاقد بذلك حتى الآن".

وفي مسلسل "ملوك الجدعنة"؛ حرص المنتج صادق الصباح على تكذيب ما نشر عن مشاركة الفنان أحمد سعد مع المطرب بهاء سلطان، في تقديم أغاني المسلسل.

ومن جانبه علق أحمد سعد في تصريح له عبر برنامج "et بالعربي"، وقال إن مشاركته مع المطرب بهاء سلطان، كانت مجرد فكرة مبدئية، موضحا أنه تعاقد على تقديم أغاني مسلسل "ضل راجل"، من بطولة الفنان ياسر جلال.

مسلسل"حرب أهلية" الذي تقوم ببطولته الفنانة يسرا، واجه منذ بداية الإعداد له، أكثر من أزمة، وكانت أولها تراجع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن المشاركة به.

وبعد التعاقد الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة، بدلا من هيفاء؛ أعلن المنتج جمال العدل عن استبعاده الفنانة سارة التونسي من العمل، بعد تصويرها الكثير من المشاهد، بدعوى عدم التزامها بتقديم تصريح العمل من نقابة المهن التمثيلية، وإثارة أكثر من أزمة في كواليس التصوير.

سارة التونسي من جانبها علّقت على الاتهامات، عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، وكتبت: "شركة العدل جروب تمنعني من التعاقد على خمسة أعمال بين تونس ومصر والإمارات، لكي أتفرّغ لمسلسل حرب أهلية، ثم تستبعدني من العمل فجأة بعد تصوير نصف المسلسل دون إعلامي بذلك، مما تسبّب في خروجي من الموسم الرمضاني، وتسبّب لي في خسائر مالية كبيرة".

وأضافت: "أنا في انتظار نتائج تحقيقات نقابة المهن التمثيليّة في الشكوى التي قدمتها ضد شركة العدل جروب بتاريخ 2021/03/24 عن طريق مكتب المستشار أحمد عودة، كما في انتظار تحقيقات النيابة العمومية فيما يتعلق بمحضر إثبات الحالة المحرّر ضدهم بتاريخ 2021/03/07".

وأقام المستشار هيثم عباس، وكيل شركة العدل جروب دعوى تعويض قيمته 10 مليون جنيه، أمام المحكمة الاقتصادية، ضد الفنانة سارة التونسي لإخلالها بالتعاقد وعدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل "حرب أهلية"، وعدم حصولها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصري ونقابة المهن التمثيلية.