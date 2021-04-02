السيدة الأميركية الأولى تتنكر بـزي مضيفة طيران وتوزع المثلجات!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 2 أبريل 2021 12:16 مساءً - منذ 33 دقيقة

آخر تحديث: 2 - أبريل - 2021 1:02 مساءً

بادرت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، الخميس، متنكرة بزيّ مضيفة طيران إلى توزيع المثلجات على ركاب كانوا يرافقونها في رحلة بالطائرة، في مزحة بمناسبة الأول من نيسان/ أبريل.

وتسلّم أفراد الطاقم وعناصر الاستخبارات والصحفيون قطع المثلّجات من امرأة سمراء قصيرة الشعر تضع كمامة سوداء وشارة تحمل اسم ”جازمين“ جالت بينهم في ممرات الطائرة التي كانت عائدة بها إلى واشنطن بعد زيارة لولاية كاليفورنيا.

وبعد خمس دقائق، أطلت جازمين مجددا على الصحفيين، وخلعت شعرها المستعار، وكشفت لهم هويتها الحقيقية، معلنة لهم: ”إنها كذبة نيسان/أبريل“!.

وهذه ليست المرة الأولى التي تفاجئ فيها جيل بايدن الركاب على طائرة.

فعندما كان زوجها نائبا لرئيس الولايات المتحدة، دخلت ذات مرة إحدى مقصورات الطائرة الرئاسية ”إير فورس وان“ وصرخت ”بوو!“ بوجه أول شخص فتح بابها، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

واعترف الصحفيون الذين رووا وقائع مزحة جيل بايدن بأن تنكرها انطلى عليهم، معزّين أنفسهم بأن أفراد فريقها حتى لم يتعرفوا عليها.

وأشار التقرير الصحفي، إلى أن قطعة الآيس كريم بالفانيليا المغلفة بالشوكولاتة كانت ”لذيذة الطعم“.