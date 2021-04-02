( آخر زيارة ) على منص نتلفلكس الرقمية

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ايلاف من الرياض: يبدأ اليوم الجمعة عرض الفيلم السعودي «آخر زيارة» على منصة البثّ الرقمية «نتفليكس»، . يأتي ذلك عقب عرض الفيلم في21 من مارس الماضي عبر قنوات «ART»، الفيلم الذي شارك رسميًا في «مهرجان كارلوفيفاري» بالتشيك، كما فاز بجائزة لجنة التحكيم في «مهرجان مراكش»، وشارك الفيلم في عدة مهرجانات في ألمانيا وإيطاليا وتونس ومصر والأردن والإمارات.

الفيلم الذي حاز عرضه الدولي الأول بمهرجان كارلوفي فاري الدولي في الصيف الماضي على أصداء نقدية عالية، كأول فيلم عربي يشارك بمسابقة شرق الغرب، سبق وفاز بجائزة لجنة التحكيم بمهرجان مراكش الدولي وجائزة التنوية الخاص من مهرجان عمّان الدولي.

وسبق أن تم عرض الفيلم في الصالات السعودية التجارية بشهر نوفمبر الفائت.

فيلم آخر زيارة - والذي حظي على دعم من مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) بعد فوز نص الفيلم بمسابقة أيام الفيلم السعودي سنة ٢٠١٧- يعد التجربة الأخراجية الطويلة الأولى للمخرج عبدالمحسن الضبعان ومن كتابة الكاتب فهد الأسطاء والضبعان، وانتاج محمد الحمود وقاد الفريق الفني مدير التصوير التونسي أمين مسعدي.

الفيلم بطولة الفنان أسامه القس وعبدالله الفهاد ومشاركة فهد الغريري، مساعد خالد، غازي حمد، وشجاع نشاط.