أول تعليق من بسمة بوسيل بعد وفاة والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة بسمة بوسيل، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، بصورتين لوالدها، معلنة رحيله.

وكتبت بسمة في أول تعليق لها بعد وفاته "راح القلب اللي كان بصبرني على قساوة الدنيا، راح اللي كان كل ما يندهني، يقولي يا بسمة حياتي بس الحقيقة انه هو اللي كان حياتي كلها. ربنا يرحمك يا اغلى من روحي يا اطيب اب في الدنيا.. إنا لله وإنا اليه راجعون".

وتابعت "اللهم ارحم من عز علي فراقه يا رب إن ابي أغلى من فقدت ارحمه برحمتك واجمعني به يا رب العالمين، اللهم اغفر لوالدي وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله، ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلاً خيرا من أهله، وأدخله الجنة بغير حساب وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. يا رب يا رحيم".

وأضافت بسمة "ربي أنه ليس معي ولكنه في قلبي في دُعائي انتقل إلي جوارك لكنه موجود في كل تفاصيل حياتي؛ اللهمّ أرحم أبي بقدر اشتياقي له اللهمّ انّ رحمتك وسعت كل شىء فأرحم أبي رحمةً تطمئنّ بها نفسه، وتقرّ بها عينه. اللهمّ احشره مع المتّقين إلى الرّحمن حشرا".

جدير بالذكر أن بسمة بوسيل هي زوجة الفنان تامر حسني ولها منه 3 أبناء، بدأت حياتها الفنية كمغنية، وابتعدت عن الغناء عقب الزواج.