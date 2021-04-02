كورونا وأحكام بالحبس 22 عاما.. ماذا حدث في حياة فضل شاكر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

قبل ساعات من احتفال المطرب فضل شاكر بعيد ميلاده الثاني والخمسون، أعلن نجله محمد فضل شاكر عن تعافي والده من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

فضل الذي أُطلق عليه "ملك الرومانسية"؛ أجرى في نوفمبر الماضي عبر صفحته بموقع "إنستجرام" حوارا مباشرا مع معجبيه، في أول ظهور له بعد إصدار المحكمة العسكرية اللبنانية في ديسمبر 2020، أحكاما غيابية ضده بالسجن 22 عاما مع الأشغال الشاقة، وتجريده من حقوقه المدنية بتهمة "التدخل في أعمال الإرهاب"، على خلفية دعمه مجموعات إسلامية متشددة شاركت في معارك ضد الجيش اللبناني.

فضل حاول عدم التعليق على القضية، ومع إلحاح الجمهور، قال: "كان المفروض أطلع للجمهور من زمان، بس فيه ناس بلبنان مش عايزيني أظهر، ولكن بعدين مع الوقت هطلع وأقول على أساميهم من محلي، وكنت بتمنى بس يطلعوا لو أي شي ضدي، يعني ركبوني ملفات وتهم وحسبي الله ونعم الوكيل، وبدي يطلعوا يقولوا أنا شو عملت".

أضاف: "الناس اللي ما بدهم إني أظهر، في حقد بقلبهم لي ما بعده حقد، وما بعرف كيف الإنسان يقدر ينام وهو ظالم حدا، وما خلوا تهمة إلا واتهموني إياها".

وردا على سؤال عن مكان وجوده، قال فضل: "أنا موجود في لبنان بمخيم عين الحلوة، وأي حد حابب يزورني في المخيم، يجي في أي وقت".

وفي تعليقه على قيام بعض نجوم الأغنية اللبنانية بمهاجمته، قال: "في ناس بتطلع تمعن وتحكى يعني أنت ما مقياس تعطي رأيي بحدا".

فضل شاكر في حديثه سخر بشكل غير مباشر من أغنية الفنانة أصالة "نكتة بايخة"؛ إذ قال في تعليقه على الأغاني التي تقدم: "بيقولك مرة واحد حب واحدة محبتوش، طب حب واحدة تانية محبتوش، حب وحدة ثالثة محبتوش، اديته زومبة، مستغرب أنا على كلام أغاني غريب".

وتقول كلمات أغنية أصالة "نكتة بايخة": "مرة واحد حب واحدة، قال لها عمري ما أسيبك، لفت الأيام وباعها، قال لها عادي نصيبك".

فضل شاكر تعاون بعد عودته للغناء، مع شعراء وملحنين وموزعين من مصر، ومنهم محمد رفاعي، ووليد سعد، وعلي أباظة، وحسام سعيد.

وخلال البث تحدث عن مصر، وقال :"وحشتني مصر.. ويا الله على جوها".

فضل شاكر ولد في 1 أبريل 1969، بدأ حياته الفنية في عمر 15 سنة في الحفلات الصغيرة وحفلات الزفاف، وفي عام 1998 تعاقد مع شركة الخيول للإنتاج لمدة عشر سنوات وتعرف على الملحن صلاح الشرنوبي الذي ساعده في إصدار ألبومه الأول "والله زمان" الذي ضم 8 أغان.

في العام التالي أصدر ألبومه الثاني "بيّاع القلوب" الذي حقق نجاحا كبيرا وصورّ منه أغنية "عشقتك"، وفي 2000 أصدر ألبومه الثالث "الحب القديم"، وفي نفس العام أصدر ألبوم "سهرة طرب" مع شركة ماستر ميلودي، قبل أن يصدر ألبومه الرابع "حبك خيال" في 2001 بعشر أغانٍ.

ومع شركة روتانا أصدر ألبومات "ليالي بيروت، ساعة طرب مع فضل شاكر، سيدي روحي" في 2003، وفي 2005 أصدر ألبوم "سهرني الشوق"، وفي العام التالي ألبومه "الله أعلم"، وبعد 3 سنوات، أصدر ألبومه الحادي عشر "جوا الروح".

وبجانب ألبوماته أصدر أيضًا عدة أغنيات منفردة، منها: "ضحكت الدنيا، معقول، ولولا حبك"، وحصل على الجنسية الفلسطينية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، بعدما ذكر أنه لبناني أبًا عن جد، ولكنه تربّى في المخيمات الفلسطينية في تعمير عين الحلوة، وغنى بين ناسها وأهلها، وأنه متزوج من فلسطينية" وهي السيدة "ناديا" منذ سن العشرين عاما تقريبا، ولهما ثلاثة أبناء هم: "ألحان" من مواليد 1990، والفنان محمد فضل شاكر من مواليد 1994، و"رنا" من مواليد 2002.