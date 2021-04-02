فن ومشاهير

تفاصيل شخصية ياسمين رئيس في "ملوك الجدعنة"

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تستكمل النجمة ياسمين رئيس تصوير مشاهدها في مسلسل "ملوك الجدعنة" بالعاصمة اللبنانية بيروت، والذي تعود من خلاله إلى الدراما التليفزيونية للمنافسة في موسم رمضان 2021.

ياسمين رئيس كشفت تفاصيل الدور الذي تقدمه خلال العمل في بيان لها، حيث تقدم شخصية "فاتن حرفوش"، وهي فتاة شعبية تعمل مع والدها في محل عطارة، وتأخذها قراراتها للدخول في صراعات لم تكن تتوقعها يومًا.

وقالت ياسمين رئيس، إنها وافقت على الدور لطابع الشخصية الشعبي المختلف عن الذي قدمته في سابق أعمالها.

"ملوك الجدعنة" بطولة النجوم: مصطفى شعبان، عمرو سعد، ياسمين رئيس، ، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، والنجم الراحل يوسف شعبان، من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا