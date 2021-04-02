موعد عرض "ورطة عائلية" لمسرح مصر على "MBC مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تعرض قناة "MBC مصر"، اليوم الجمعة في تمام الثامنة مساءً عرض "مسرح مصر" الكوميدي "ورطة عائلية".

مسرحية "ورطة عائلية"، تدور أحداثها في إطار كوميدي حول مستشفى يحدث فيه خطأ بين الأطفال حديثي الولادة مما يُسبب العديد من المشاكل وذلك في إطار كوميدي ساخر يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد أنور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

تُعرض مسرحية "ورطة عائلية" لـ"مسرح مصر" على قناة "MBC مصر" الجمعة 2 أبريل 2021 الساعة 8:00 مساءً.