شكرا لقرائتكم فنان مصري يشكو التجاهل: هشتغل سواق تاكسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في خبر صادم، أعلن الفنان المصري شريف خير الله، عن تلقيه عرضا للعمل كسائق تاكسي في دولة تركيا، بعد أن ابتعد لثلاث سنوات عن الساحة الفنية، ولم يعد يتلقى أية عروض للمشاركة في الأعمال.

وعبر حسابه على "فيسبوك" كتب خير الله قائلا "الحمدلله بعد توقف عن العمل 3 سنين جالي شغل جديد أفهم فيه.. سواق تاكسي في تركيا"، وتابع الفنان المصري ليعلن ترحيبه بالأمر بسبب ظروف الحياة القاسية قائلا "أحسن من العيش بالسلف والدين.. لما أموت زغرطوا عليه وافرحوا".

لينهي كلماته دون توضيح، خاصة وأن البعض حاول أن يفسر الأمر على كونه مزاح وشكوى من مرارة الواقع الذي يعيشه بطريقة ساخرة، إلا أنه بعدها عاد ليحذف ما قام بكتابته دون توضيح لحقيقة ما كان يقصده، وهل الأمر متعلق بكونه يعاني من التجاهل أم أن هناك أمر آخر.

من جانبها، تواصلت "العربية.نت" مع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الذي أكد أن شريف خيرالله فنان كبير ومهم، وواحد من نجوم الدراما التلفزيونية، مشيرا إلى كونه لا يعتقد أنه يقصد ما قام بكتابته بشكل حرفي، ويبدو أن الأمر فهم من المتابعين بصورة خاطئة.

خير الله الذي شارك في أكثر من 100 عمل فني، كان ظهوره الأخير في العام الماضي كضيف شرف في مسلسل "النهاية" مع الفنان يوسف الشريف، فيما كان آخر مسلسل يشارك به في دور رئيسي هو مسلسل "الدخول في الممنوع".

وشارك خير الله في العديد من الأعمال أبرزها مسلسلات "ألف ليلة وليلة" و"الضابط والمجرم" و ريا وسكينة"، كما شارك في السينما بأفلام "عصر القوة" و"سوق النساء" و"حاحا وتفاحه".