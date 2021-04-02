شكرا لقرائتكم خبر عن 5 صور لـ أحمد السقا من كوليس مسلسل "نسل الأغراب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم أحمد السقا تصوير مشاهده فى مسلسل الجديد "نسل الأغراب"، والذى يشاركه فى بطولة العمل النجم أمير كرارة، ويعتبر من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، حيث يكثف مخرج العمل محمد سامى التصوير للانتهاء منه تماما قبل انطلاق شهر رمضان.



احمد السقا فى نسل الاغراب



احمد السقا

والمسلسل يجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى فى الدراما، ويشارك فى بطولة العمل مى عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، أحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج شركة سينرجى.