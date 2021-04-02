غادة عبد الرازق تكشف عن شخصيتها في مسلسل "لحم غزال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشفت النجمة غادة عبد الرازق، عن شخصيتها في مسلسل "لحم غزال" والذي من المقرر عرضه في رمضان 2021.

ونشرت غادة، صورة للشخصية التي تقدمها في المسلسل، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "غزال السيد أبو آدم".

وطرحت قناة "MBC مصر" قبل أيام، البرومو الدعائي لمسلسل "لحم غزال" استعدادا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2021.

مسلسل "لحم غزال" من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة، ويشارك في بطولته النجوم: غادة عبد الرازق، شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، عارفة عبد الرسول، أحمد خليل، رحاب الجمل، إيهاب فهمي، شريف دسوقي، خالد محمود، ووليد فواز وغيرهم.

يذكر أن آخر أعمال غادة عبد الرازق مسلسل "سلطانة المعز" 2020، وشاركها البطولة النجوم: محمود عبدالمغني، محمد لطفي، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوي، حسن حسني، ومحمد حاتم، ومن تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير‎.