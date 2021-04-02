شكرا لقرائتكم أحمد السعدني يهاجم صناع مسلسله.. ما علاقة زينة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قبل أيام من حلول شهر رمضان المبارك، وبدء عرض الدراما في موسمها الأبرز، كشف الفنان المصري أحمد صلاح السعدني عن أزمة تتعلق بمسلسله الجديد الذي يشارك زينة بطولته.

وعبر عن غضبه من عدم التزام الشركة المنتجة لمسلسل "كله بالحب" بالاتفاق الذي تعاقد على بطولة المسلسل وفقا له، مبديا اندهاشه من تصرف بطلة العمل وتوليها مهمة تدشين الدعاية الخاصة بالمسلسل.

كما كشف عن الأمر عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، موضحا في البداية أنه لم يثر أي أزمة في أعماله الفنية منذ دخوله إلى المجال.

فنانة تنشر الدعاية

وقال إن ما يحدث معه في المسلسل تسبب في الأمر، وذلك على الرغم من كونه يشارك في التصوير طيلة اليوم بأكمله، ولا يذهب إلى بيته من أجل المسلسل، كما أنه يتجاوز عن الكثير من الأمور، كي تمر الأحداث بسلام ويتمكن المسلسل من اللحاق بالعرض الرمضاني. مشيرا إلى أنه ومن يطلق عليهم بأبناء الفنانين اعتادوا عل احترام مهنتهم ومواعيدهم والتحضير للعمل احتراما للكلمة قبل أن يكون احتراما للعقود، إلا أن شركة الإنتاج لم تلتزم معه بالاتفاق الذي أبرم بينهما منذ البداية.

ورغم أن هذا الاتفاق كان شرطا أساسيا للموافقة على المشاركة في المسلسل بالأساس، كاشفا عن كونه للمرة الأول يرى دعاية خاصة بمسلسل تتولى تنفيذها فنانة تشارك في بطولته، رغم أن هذا الأمر من اختصاص شركة الإنتاج بالأساس.

وعلق السعدني على الأمر قائلا "الحقيقة أنا ضهري في الحيط.. أكمل وأقبل بالعبث ده عشان باقي الزملا الفنانين والفنيين المشاركين في العمل اللي ملهمش ذنب.. ولا أقعد في بيتنا واكتفي باللي صورته وأطلب من النقابة تجيبلي حقوقي المادية"، موجها في نهاية حديثه اعتذارا لكل شخص يحبه بسبب تواجده في هذا المسلسل قائلا "الحقيقة اللي بيحصل ده مهزلة".

ولم يشر السعدني إلى اسم زينة صراحة في هجومه على المسلسل، رغم كونها من تقوم بنشر الملصقات الخاصة بالمسلسل، ونشرت كذلك الإعلان الدعائي الخاص به، والذي يظهرها بطلة أولى للعمل.