شكرا لقرائتكم خبر عن "Godzilla vs. Kong" يتصدر شباك التذاكر الكوري في أول أسبوع عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قفز فيلم "Godzilla vs. Kong" مباشرة إلى قمة شباك التذاكر في كوريا الجنوبية عند طرحه لأول مرة في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، والفيلم يعتبر أول فيلم هوليودي كبير يُطرح في كوريا منذ طرح فيلم "soul" في ينايرالماضي .

وحقق فيلم Godzilla vs. Kong" "2.45مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع أي 51٪ من حصة إجمالي الايرادات الكورية، وفقًا لبيانات من خدمة التتبع KOBIS التابعة لمجلس الأفلام الكوري.

وكانت قد أعلنت مجموعة Cineworld Group افتتاح دور السينما الأمريكية Regal بعد غدا 4 أبريل الجارى مع إصدار محدود لفيلم "Godzilla vs. Kong "وإصدار أوسع لفيلم" Mortal Kombat "اعتبارًا من أبريل 16 من نفس الشهر.

ويتم إعادة فتح دور العرض بالمملكة المتحدة، ثاني أكبر سوق للمجموعة Cineworld Group ، في مايو المقبل، وفقًا لتوجيهات الحكومة هناك ومن المقرر إعادة فتح دور السينما الداخلية في المملكة المتحدة في 17 مايو.

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم Godzilla vs. Kong بوسترين جديدين للعمل الذى سيعرض بدور العرض حول العالم بداية من 31 مارس الماضى، وذلك بعد تأجيل طرح العمل من 26 من نفس الشهر، دون إعلان أسباب لذلك، واحتوت الصور الترويجية على جملة "One Will Fall"، والتى تدل على فوز واحد فقط من الشخصيات الأسطورية فى العمل.

وفيلم Godzilla vs. Kong من بطولة ألكسندر سكارسجارد وميلي بوبي براون وريبيكا هول وبريا تايري هنري وشون أوغوري وإيزا غونزاليس وجوليان دينيسون ولانس ريديك وكايل تشاندلر وديميان بشير وكايلي هوتل وحكيم كاى كاظم ورونى تشينج.