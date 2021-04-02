شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأفلام المشاركة فى مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته الـ7 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، بعد غدا السبت 3 أبريل الحالى، والمقرر أن يستمر حتى الثامن من الشهر نفسه، حيث من المنتظر أن تعلن إدارة المهرجان خلال أيام عن تفاصيل برنامج أفلامه وأسماء لجان تحكيمه، وغيرها من الفعاليات المنتظرة، بعد أن أضاف هذا العام مسابقة لأفلام التحريك لأول مرة بمشاركة تسع أفلام تعرض جميعها لأول مرة في مصر، في وجود أكثر من عرض عالمي أول، كما يستمر في دعم مسابقة خاصة للطلبة تعرض 8 أفلام لأول مرة في مصر.

وأعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائمة الإفلام المشاركة فى مسابقتى "الفيلم الوثائقى" و "أفلام الطلبة" وجاءت كالتالى:

أولا مسابقة الأفلام الوثائقية يشارك فيها كلا من:

فيلم "البيطار" للمخرج معتز خالد من مصر، وفيلم "جميلة فى زمن الحراك" للمخرج عبد الرحمن حراث إنتاج مشترك الجزائر وفرنسا، وفيلم "الخلاص" للمخرج حسن إدريس من ليبيا، وفيلم "فى المنتصف" للمخرجة مريم الذبحانى من اليمن، وفيلم "لم تكن وحيدة" للمخرج حسين الاسدى من العراق، وفيلم " gaza footullet" للمخرج إياد الاسطل من فلسطين، وفيلم "نسور قرطاج" للمخرج أدريانو فالييو، إنتاج مشترك فرنسا وإيطاليا وتونس، وفيلم "حادث قديم جدا" للمخرج أحمد صبحى من مصر، وجميع أفلام المسابقة تشارك كعرض مصرى أول، وكعرض أول فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ثانيا مسابقة أفلام الطلبة ويشارك فيها كلا من:

فيلم "الرولر كوستر" إخراج ملك بدوى، فيلم "زوار الشمس" إخراج أمير طلعت فاروق، فيلم "للإختلاف رأى آخر" إخراج ميريت ممدوح، وفيلم "عالهوا" إخراج يوسف عساف، وفيلم "آخر ساعات الليل" إخراج عبد الرحمن خليل، فيلم "الشنطة" إخراج روجينا طارق، فيلم "عزيزتى ليلى" إخراج سلمى علاء، فيلم "الحياة انثى (باصرة)" إخراج ريم محمد، وجميع أفلام المسابقة تشارك كعرض أول عالمى.