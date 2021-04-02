شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "Nomadland" الحصان الرابح .. فاز بأكثر من 150جائزة غير الترشيحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قلية تفصلنا عن حفل توزيع جوائز السينما الأهم، وهو حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورتها الـ93، وأصبح معروفا وبشكل كبير أن فيلم "Nomadland" المرشح الأوفر حظنا للوصول لجائزة أفضل فيلم وجائزة أفضل مخرجة فبعدما منحت جوائز Producers Guild of America فيلم "Nomadland" الجائزة الأولى ، وهي واحدة من المؤشرات الرئيسية للفوز بجوائز الأوسكار ، ولا سيما فئة أفضل صورة، أصبحت كل المؤشرات بفوز "Nomadland" شبه مؤكدة.

اقتنص الفيلم لقب الحصان الأسود في موسم جوائز 2020 -2021، وذلك بعد فوزة بالجوائز التالية Women's Image Network Awards و Women Film Critics Circle Awards، و أفضل فيلم وأفضل مخرجة وأفضل ممثلة وافصل تصوير وأفضل سيناريو من Washington DC Area Film Critics Association Awards، أفضل مخرجة من Virginia Film Festival، أفضل فيلم من Venice Film Festival، أفضل فيلم ومخرجة وممثلة من Vancouver Film Critics Circle، أفضل ممثلة وأفضل تصوير من Utah Film Critics Association Awards، أفضل فيلم من USC Scripter Award، وجائزة اختيار الجمهور من Toronto International Film Festival، و أفضل فيلم وممثلة وسيناريو ومخرجة من Toronto Film Critics Association Awards، وأفضل سيناريو ومخرجة وفيلم من Sunset Film Circle Awards ، و أكثر من 150 جائزة أخري من بينهم جولدن جلوب أفضل فيلم وأفضل مخرجة.

كلوي تشاو، مخرجة فيلم Nomadland، دخلت التاريخ أيضا كأول امرأة "ملونة" يتم ترشيحها لجائزة أفضل مخرج في حفل توزيع جوائز أوسكار الـ93، إلى جانب المخرجة الواعدة إميرالد فينيل، حيث تعد المرة المرة الأولى التي يتم فيها ترشيح امرأتين لأفضل مخرج في تاريخ حفل توزيع جوائز الأوسكار، وفقًا لموقع deadline.

وصنعت كلوى تشاو التاريخ في وقت سابق من هذا العام كأول امرأة من أصل آسيوي وثاني امرأة على الإطلاق تفوز بجائزة أفضل مخرج في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الثامن والسبعين والتي كانت أيضًا المرة الأولى التي يتم فيها ترشيح ثلاث مخرجات في هذه الفئة.

لكن الفيلم مثلما قوبل بهذا الاحتفاء الكبير تعرض للانتقادات، فقل ترشيحه للاوسكار وفوز مخرجته بجولدن جلوب كأول امرأة آسيوية

اللحظة على نطاق واسع في الصين، كما كان الاحتفال في الولايات المتحدة، حيث احتشدت المنافذ الإخبارية الصينية ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي حول نجاحها كمصدر للفخر الوطني.

وفي غضون يوم واحد حسبما ذكر موقع hollywoodreporter، أصبح الاحتفال مظلما بشكل كبير، حيث كشف عدد من رواد السوشيال ميديا عن مقابلات قديمة ظهرت فيها تشاو وهي تنتقد بلدها، لينتشرالجدل والنقد حول موقفها تجاه الصين بالسرعة نفسها التي انتشر بها الاحتفاء، كان مراقبو الإنترنت في بكين على استعداد لدخول المعركة، حيث قاموا بحظر معظم الدعاية لـNomadland على وسائل التواصل الاجتماعي وحذفوا كل الأخبار التي تشير إلى تاريخ إطلاق الفيلم في الصين 23 أبريل، وهو ما يكشف الطبيعة المشحونة بشكل متزايد للعلاقات السينمائية بين الولايات المتحدة والصين.

لكن علي جانب أخر صدرت الموافقة علي طرح فيلم "Nomadland" بإصدار محدود في الصين بدءًا من 23 أبريل، وفقًا للمعلومات المنشورة على موقع China Film، علي أن يكون موعد العرض لأول مرة قبل ثلاثة أيام فقط من حفل توزيع جوائز الأوسكار، حيث من المتوقع أن يكون الموعد هو الاختيار الأفضل، وسيقام حفل الأوسكار في 26 أبريل المقبل بلوس انجلوس .

ويبدو أن طرح الفيلم بإصدار محدود يرجع اي ان الصين تتبع الفترة الحالة والمقبلة الترويج لأفلامها والتعتيم علي الفيلم الاجنبي، كما نشرت بعض الأخبار تشير ان الصين تحاول منح بث جفل توزيع جوائز الأوسكار بالبلاد، رغم ان مشاهدة الحفل تلقي بشعبية كبيرة في الصين.

والفيلم الأمريكى Nomadland إخراج كلوى تشاو، وهو العمل الذى عرض بمهرجان القاهرة الأخير بالقسم الرسمى خارج المسابقة وذلك فى عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتدور أحداثه حول امرأة تقرر أن تقضى حياتها فى ترحال دائم فى الغرب الأمريكى خلال فترة الكساد العظيم .

فرانسيس مكدورماند، بطلة الفيلم، سبق أن نالت جائزة الأوسكار أفضل ممثلة، وذلك عن دورها فى فيلم Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.