شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة من بداية الجائحة عرض فيلم "Godzilla vs. Kong"فى 3000دور عرض بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Warner Bros أن فيلم "Godzilla vs. Kong" سيتم عرضه في سينمات أكثر من السينمات التي عرض فيها الأفلام "Tenet" و "Wonder Woman 1984" أو أي إصدار آخر منذ بداية جائحة فيروس كورونا، حيث يتم عرض فيلم الوحوش الملحمي ، من Warner Bros و Legendary Entertainment ، في أكثر من 3000 دور عرض في أمريكا الشمالية، وهذا يتجاوز دور العرض التي عرض فيها فيلم "Tenet" والذي عرض في 2810، في حين تم عرض "Tom and Jerry" و "Raya and the Last Dragon" من إنتاج شركة ديزني في ما يقرب من 1500 إلى 2500 دور عرض.

وكانت قد أعلنت مجموعة Cineworld Group افتتاح دور السينما الأمريكية Regal بعد غدا 4 أبريل مع إصدارمحدود لفيلم "Godzilla vs. Kong "وإصدار أوسع لفيلم" Mortal Kombat "اعتبارًا من أبريل 16 من نفس الشهر .

ويتم إعادة فتح دور العرض بالمملكة المتحدة، ثاني أكبر سوق للمجموعة Cineworld Group ، في مايو المقبل، وفقًا لتوجيهات الحكومة هناك ومن المقرر إعادة فتح دور السينما الداخلية في المملكة المتحدة في 17 مايو.

وكانت قد طرحت الشركة المنتجة لفيلم Godzilla vs. Kong بوسترين جديدين للعمل الذى سيعرض بدور العرض حول العالم بداية من 31 مارس الجارى، وذلك بعد تأجيل طرح العمل من 26 من نفس الشهر، دون إعلان أسباب لذلك، واحتوت الصور الترويجية على جملة "One Will Fall"، والتى تدل على فوز واحد فقط من الشخصيات الأسطورية فى العمل.

وفيلم Godzilla vs. Kong من بطولة ألكسندر سكارسجارد وميلي بوبي براون وريبيكا هول وبريا تايري هنري وشون أوغوري وإيزا غونزاليس وجوليان دينيسون ولانس ريديك وكايل تشاندلر وديميان بشير وكايلي هوتل وحكيم كاى كاظم ورونى تشينج.