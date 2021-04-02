شكرا لقرائتكم خبر عن تترات أشهر أعمال الرسوم المتحركة العربية غدا على مسرح النافورة بالأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حفلا للمغنى والملحن الشهير طارق العربى طرقان بمشاركة ابنائه محمد، ديما وتالا بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو تامر فيظى وذلك فى الثامنة مساء غدا الجمعة 2 أبريل على مسرح النافورة .

يتضمن البرنامج مجموعة من أشهر الأعمال الغنائية لتترات وأغاني أشهر أفلام ومسلسلات الرسوم المتحركة التى شكلت وجدان الأجيال خلال العقود الثلاثة الماضية منها داي الشجاع ، سيمبا ، مدينة النخيل ، سلاحف النينجا ، كوكب تاريخ، صقور الأرض ، باتمان ، انت الأمان ، ريمي ، أمي كم أهواها ، بابار ، الرمية الملتهبة ، فلة والأقزام السبعة ، مغامرات حنين ، سابق ولاحق ، كابتن ماجد ، مدينة الصفصاف ، هزيم الرعد ، المحقق كونان ، ماوكلي ، أسرار المحيط دراغون بول ، ون بيس ، عهد الأصدقاء وغيرها .

الفنان طارق العربى طرقان أحد أهم رواد أغاني الأطفال وشارات الرسوم المتحركة فى العالم العربي تأليفا ولحنا وغناءً ويعد من أكثر المبدعين إنتاجا فى عالم الطفل ، قدم أكثر من 1500 لحن وأغنية لمكتبة الموسيقى العربية، كما قدم العديد من الحفلات الناجحة وشارك فى العديد من المهرجانات والفعاليات فى جميع أرجاء الوطن العربى .