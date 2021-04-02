30 صورة من أول عروض "فابريكا" على مسرح الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:

تصوير-محمود عبد الناصر:

قدّمت فرقة "فابريكا" أولى حفلاتها بالقاهرة على مسرح الزمالك.

"فابريكا" قدّمت للحضور توليفة غنائية من روائع المسرحيات الغنائية العالمية، تمت ترجمتها بشكل خاص على طريقة الفرقة إلى اللهجة المصرية، مثل "البؤساء" و"شريك" و"في الغابة" و"آناستازيا".

وقدّمت الفرقة تجسيدا غنائيا واستعراضيا لأعمال مسرح "برودواي" العالمي، بالاستعانة بفريق عمل كبير من المطربين والممثلين يضم أكثر من 25 فنانا.

الحفل شهد تقديم أكثر من 25 أغنية استعراضية متنوعة ما بين روائع الطرب والغناء الغربي مع تجسيد العروض المسرحية بشكل حي.