مغامرات فرعونية.. أغنية مسلسل "نور والكتاب العجيب" بصوت مدحت صالح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

للموسم الثاني على التوالي، يقدم الفنان مدحت صالح أغنية مسلسل الكارتون الجديد "نور والكتاب العجيب"، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

الأغنية من كلمات محيي حوار، وألحان شريف حمدان، وتوزيع الموسيقي أحمد عادل.

الشاعر محيي حوار قال في تصريح خاص لموقع "الخليج 365": "المسلسل من تأليف الدكتورة نهى عباس، وإخراج مجموعة من المخرجين، ويقدم في حلقات هذا الموسم قصص ومغامرات فرعونية".

مسلسل "نور والرحلات الخارقة" نال العام الماضي جائزة التميز، من بطولة علاء مرسي، وحنان سليمان، وحسام داغر، وضياء الميرغني، ومن تأليف ورشة كتابة بإشراف الدكتورة نهى عباس، وإخراج حسن نور وياسين سعد ومحمود الغفير، ومن إنتاج المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، و"مجلة نور" للأطفال، بالتعاون مع شركة سينرجي.