جيران الأمير هاري وميغان ماركل يبيعان منازلهم بسببهما… وهذه التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: كشف تقرير لموقع US Weekly ومواقع أميركية أخرى أن جيران الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل في منطقة إقامتهما في سانتا بربرا في لوس أنجليس يبيعون ممتلكاتهم مستغلين بذلك ارتفاع أسعارها. وذكر التقرير أن هذه الأسعار شهدت ارتفاعاً كبيراً منذ انتقال الأمير وزوجته إلى المحلّة.

وفي هذا السياق، نقل الموقع عن مصدر مقرّب من الثنائي الملكي قوله إن هاري وميغان أرادا أولاً أن يقيما في قلب لوس أنجليس لكي يشعرا بالارتياح، وهو ما لم يتوافر لهما بسبب انتشار وباء “كوفيد 19” وفقدان الخصوصية.

وتابع أن الممثلة السابقة زارت حين كانت في سنّ المراهقة هذه المنطقة وأبدت إعجابها الشديد بالمناظر الخلابة فيها. ولفت إلى أن الحي يقع على بُعد مسافة قصيرة من قلب لوس أنجليس، كما أنه بعيد عن ضجيج المصوّرين وعالم هوليوود الصاخب.

ويُشار إلى أن الأمير هاري اشترى في المنطقة المذكورة منزلاً فخماً يتألف من 9 غرف و16 حمّاماً ويبلغ سعره 14.6 ميلون دولار. ويُذكر أن الزوجين أحدثا ضجة كبيرة أخيراً بعد عرض مقابلة أجرتها معهما الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري وكشفا فيها الكثير من الحقائق عن حياتهما في القصر الملكي.