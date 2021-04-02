بالفيديو – نبيلة عبيد تكشف تلقيها لقاح كورونا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: أعلنت الفنانة نبيلة عبيد من خلال مقطع فيديو لمجموعة من الصور، تلقيها الجرعة الأولى من لقاح كورونا، ونشرت الفيديو عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” وظهرت فيه خلال تلقيها اللقاح وبعده.

وعلقت على الفيديو بقولها: “فخوره ببلدي… مصر كبيرة منورة بناسها… بتحترم المواطن وبتقدر الفنان… تلقيت اليوم الجرعة الأولى من لقاح الفاكسين في مركز المصل واللقاح بالعجوزة… وما أسعدني كثيراً هذا النظام الذي وجدته من الأطباء والأخوة الممرضين… بشاشة ولياقة في التعامل مع الجميع… ربنا يحمي الجميع ويسلم كل الناس في مصر والعالم.. مرة تانية بقول أنا فخوره ببلدي”.

يُذكر أن نبيلة عبيد شاركت في رمضان 2020 بمسلسل “سكر زيادة” من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان، وشاركها في البطولة الفنانات: نادية الجندي، سميحة أيوب وهالة فاخر، بالإضافة الى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، ومنهم: أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبه وآخرون.