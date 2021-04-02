شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم: أول حب كنت فى رابعة ابتدائى وأمى كانت بتربطنى فى رجل الترابيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان حكيم خلال لقائه فى برنامج "لايف من الدوبلكس" الذى تقدمه أبلة فاهيتا، خلال فقرة الدمية كارو، أن اسمه بالكامل عبد الحكيم عبد الصمد كامل، وتاريخ ميلاده 6 أكتوبر 1962، وهو من سكان التجمع، والتحق فى المرحلة الابتدائية بمدرسة الراهبات بمغاغة، وأكثر معلومة يتذكرها من المدرسة هى أن الأرض كروية وتدور.

وأضاف حكيم أن لديه خمس أخوات وهو السادس آخر العنقود، وكان والده عمدة البلد، ويتذكر فى الطفولة والدته عندما كانت تربطهم بسلك التليفون فى "رجل التربيزة أو المكتب، وأكد حكيم أن أغنية "حلاوة روح" لم يتوقع نجاحها وكان قلقا بشأنها، وأغنية "كلام الناس" للفنان چورج وسوف كانت قد كتبت له، ولكن رفضها فى البداية لأنه كان يركز على لون معين فى الأغانى وندم على عدم غنائه لتلك الأغنية.

وتابع حكيم لو لم أكن مطرباً كنت أحب أن أكون مدير تصوير، وأول حب فى حياتى كنت فى الصف الرابع الابتدائى ولم أبح لها بحبى وكنا نلعب سويا، وآخر حب هى زوجتى.

يذكر أن المطرب حكيم يتعاون مع الشاعر صلاح مندى في أغنية جديدة بعنوان "كله راح" تحمل طابع الدراما الشعبية، والأغنية من ألحان هانى فاروق، وتوزيع ميدو مزيكا ومقرر تسجيلها خلال الأيام المقبلة، حسبما أكد شاعر الأغنية لـ ”الخليج 365”، مشيراً إلى أنه سعيد بالتعاون للمرة الثانية مع حكيم لأنه يعتبره صوتا مميزا وقويا.

يشار أن آخر أعمال حكيم، هى أغنية "عدى الغزال" التى اقتربت أعداد مشاهدتها إلى المليون الأول منذ طرحها، نهايات ينايرالماضى، وهى من كلمات وألحان أحمد ناصر وإسلام كابونجا، توزيع إسلام ساسو، ميكساج أحمد جودة، ماسترينج أمير محروس، منتج فنى فايز عزيز.