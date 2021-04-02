شكرا لقرائتكم خبر عن عفاف راضى: جمال عبد الناصر دعمنى فى بدايتى وعبد الحليم "غول" على المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة عفاف راضى، خلال لقائها فى برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على قناة cbc، عن دعم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لها فى بدايتها الغنائية، وقالت: "بعد غنائى أغنية ردوا السلام من ألحان بليغ حمدي مع عبد الحليم حافظ في حفل كبير، أعجب الرئيس عبد الناصر بصوتي ووجه رسالة للمسئولين بالاهتمام بصوتى بعيدا عن البيروقراطية في التعامل مع الأصوات الجديدة".

وأضافت: "عبد الناصر قالهم عايزين مصر يبقي فيها أصوات جيدة، وقالهم شجعوها دى صوت صاعد واحنا محتاجين أصوات قوية، وكان نفسى أغنى أغنية وطنية وقعدنا كتير نشتغل أنا وكمال الطويل قالى هتغنى مصر هى أمى، وقلتله بعد التعب ده نعمل حاجة متعادة، فؤاد المهندس قدمها فى الفيلم الكوميدى "فيفا زلاطا" قالى عاوز أقدمها تانى بطريقتى لأنها اتقدمت بطريقة وحشة وهناخد جزء منها".

وعرضت منى الشاذلى، خلال الحلقة، صورة لعفاف راضى مع عبد الحليم حافظ من كواليس تقدمهما حفلة، لترد عفاف قائلة: "الصورة دى عبد الحليم كان تعبان جدا وحاطط جاهز تنفس وكل الدكاترة بتساعده واستغربت إزاى هيغنى كدة لقيته غول على المسرح وحاجة تانية خالص غير فى الكواليس، ولما خرج تعب وأخد حقن وأكسجين تانى".