شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى تكشف عن تفاصيل دورها فى مسلسل لعبة نيوتن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة منى زكى عن دورها فى مسلسل لعبة نيوتن الذى سيعرض فى شهر رمضان، قائلة: "مبسوطة بالتجربة وإن شاء الله تعجب الناس، والمسلسل معمول ببساطة".

وقالت منى زكى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان عبر برنامجه مساء دى إم سى، المذاع على قناة دى إم سى: "أجسد شخصية هنا.. وهنا كبرت واتربت بطريقة معينة.. وشخصيتها اتغيرت ومن أحسن لأحسن.. وهواصل تصوير مشاهد المسلسل فى شهر رمضان.. ويارب ينال إعجابكم".

وفى نفس السياق قال مخرج ومؤلف المسلسل تامر محسن خلال المداخلة: "المعلومات المتداولة عن المسلسل اجتهادات.. ولكن المسلسل مختلف عن المكتوب.. واسم المسلسل تغير مرتين حتى تم الاستقرار على الحالى.. وتجربة صعبة ومكلفة جدا.. وهناك أضرار بسبب تأجيل عرضه فى رمضان الماضى".

وكانت منى زكي شاركت متابعيها صورة من كواليس مسلسلها الجديد "لعبة نيوتن"، وظهرت وهي مقطبة عن جبينها وتنظر في المرآة أثناء تجهيز مكياج الشخصية.

يشار إلى صناع العمل طرحوا البرومو الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" والذى كشف عن طبيعة الشخصيات التى يجسدها أبطاله مع الإعلان عن عرضه فى رمضان.

يذكر أن منى زكى تشارك فى فيلم "السرب" بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، قصى خولى، ومحمود عبد المغنى وكريم فهمى ودياب وأحمد حاتم، وعدد آخر من النجوم ضيوف الشرف.