شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش: بسمّع بنتى أغانى فيروز ومهرجانات وبترقص على أغنية "يوم تلات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة كندة علوش أنها تحاول أن تكون قريبة من ابنتها بكل الأشكال، وأنها تتحدث معها طوال الوقت فى موضوعات تخصها حتى لو كانت أكبر من سنها، وأضافت خلال استضافتها مع النجم محمود العسيلي في برنامج "سهرانين" مع النجم أمير كرارة على قناة ON، أنها تحاول أيضا أن تجعل "حياة" ابنتها تسمع كل أنواع الموسيقى.



كندة علوش

وأشارت كندة علوش إلى أنها تجعل "حياة" تسمع فى الصباح أغاني فيروز وماجدة الرومي وعبد الحليم حافظ وأغاني الأطفال الكلاسيكية العربية، ووقت القراءة تسمع أغاني كلاسيك، مضيفة أنها فى الظهر تسمع أغاني الرقص والمهرجانات، لافتة إلى أن حياة ترقص يوميا على أغنية "يوم تلات" للهضبة عمرو دياب، وتنهى يوم ابنتها بسماع أغاني الأطفال الأجنبية.

وأكدت كندة علوش أنها كانت تسرق من كافيتريا المعهد هي وأصدقائها العصائر والمأكولات بطرق لا تخطر على بال أحد حتى اكتشف صاحب الكافتيريا الأمر.



كندة علوش ومحمود العسيلى

وأكدت كندة علوش فى بداية الحلقة أنها على خلاف دائما مع زوجها النجم عمرو يوسف، حول إذا كانت ابنتهما حياة تشبهها أم تشبهه هو، مضيفة أن معظم أصدقائهما يرون أن حياة تشبه عمرو أكثر منها. أما محمود العسيلى فكشف فى الحلقة أنه قرر حلاقة شعره زيرو، بعد موقف حدث في كليب "رايحين على فين"، حيث أصر الكوافير ألا يقترب عسيلي من شعره يوميا بعد عمله "بالسشوار"، وهو الأمر الذي أزعجه بشده فقرر حلاقة شعره زيرو دون رجعه، وعن تعاملاته علي السوشيال ميديا أكد عسيلي أنه يتعامل علي طبيعته علي أساس أنه شخص عادي، وهذا ما وضعه في مواقف محرجة فقرر أن يتوقف علي التعامل بهذه الطريقة خاصة على مواقع السوشيال ميديا.