شكرا لقرائتكم خبر عن كليب "Beautiful Mistakes" يترجم "الكيمياء" بين ميجان ذا ستاليون و Maroon 5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل نجمة الراب الشهيرة ميجان ذا ستاليون على تطوير أدائها و اختياراتها فى عالم الموسيقى و الغناء وهو ما يضمن لها دائما تحقيق سلسلة من النجاحات .

أبهرت ميجان ذا ستاليون ذات الـ ( 26 عاما ) العالم بتعاونها مع Maroon 5 حيث ظهرت كيمياء وتناغم واضحان بينهما وذلك فى أغنية " Beautiful Mistakes " ، وقد استطاع كليب الأغنية أن يحصد سلسلة طويلة من عبارات الإشادة والثناء منذ إطلاقه، وكانت أبرزعناصر الجذب بالكليب فى طريقة تصويره المميزة و ألوانه المبهجة .

استطاع " Beautiful Mistakes " أن يحصد حتى الآن أكثر من 17.7 مليون مشاهدة على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب" ، بالإضافة إلى أكثرمن 556 ألف likes حتى الآن .

يذكر أن نجمة الراب الشهيرة ميجان ذا ستاليون سوف تشارك بعدد من المهرجانات الغنائية الكبرى خلال الفترة المقبلة ، و من أبرزها مهرجان " Parklife Festival " لعام 2021 والمقرر أن ينطلق فى شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعد أن أجبر فيروس كورونا إدارة المهرجان على إلغائه بالتزامن مع إلغاء كل الأحداث الفنية الضخمة خلال عام 2020.

من جهه أخرى ستشارك ميجان ذا ستاليون أيضا بمهرجان " Bonnaroo Festival " لعام 2021 المقرر إقامته فى مانشستر بتينيسى بشهر سبتمبر .