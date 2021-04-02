خاص| شريف خير الله يكشف سبب حذفه منشور تلقيه عرضا للعمل كسائق تاكسي في تركيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

حذف الفنان شريف خير الله، مساء الخميس، منشورا كشف خلاله مفاجأة حول تلقيه عرضا للعمل كسائق تاكسي بعدما توقف عن التمثيل السنوات الماضية؛ وهو المنشور الذي أثار جدلا واسعا في الساعات الأخيرة.

وتواصل "الخليج 365" مع شريف خير الله للكشف عن العرض الذي تلقاه؛ ولكنه فاجأنا بأن تدوينه ذلك كان على سبيل السخرية، قائلا: "اللي كتبته كان من باب السخرية والتريقة، أنا قلت هشتغل سواق تاكسي في تركيا وأنا أساسا معرفش أشتغل سواق تاكسي في مصر".

أضاف: "مكنتش متوقع رد الفعل، أنا كتبت بوست أعبر فيه عن حزني وأن صعبان عليا نفسي، ولكن حسيت إني زعلت ناس كتير، وخشيت أن يؤخذ هذا الكلام ضد بلدنا وإني بشتكي، وهذا ليس هدفي إطلاقا، ففضلت أن أحذفه".

وكان خير الله، كتب صباح الخميس عبر موقع "فيسبوك": "الحمد لله بعد توقف عن العمل 3 سنين، جالي شغل جديد أفهم فيه.. سواق تاكسي في تركيا.. أحسن من العيش بالسلف والدين.. لما أموت زغرطوا عليه وأفرحوا".

شريف خير الله من مواليد 23 فبراير 1963، تخرج من كلية التجارة ثم درس في المعهد العالي للفنون المسرحية بسبب حبه للفن، وشارك في العديد من الأعمال الفنية والتي كانت معظمها في التليفزيون.

يذكر أن آخر الأعمال التي شارك بها شريف خير الله، ظهر بها كضيف شرف، ومن بينها: "النهاية" 2020، "الحلال" و"كلبش" 2017.