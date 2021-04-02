هاجر أحمد على الشاطئ وأحمد سعد أمام الأهرامات.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- عبد الفتاح العجمي

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أحمد فهمي

النجم أحمد فهمي، نشر صورة له عبر "إنستجرام"، نالت إعجاب جمهوره، واكتفى بذلك دون تعليق.

نداء شرارة

المطربة الأردنية نداء شرارة، نشرت صورة لها عبر "إنستجرام"، بالأبيض والأسود، وعلّقت: "لن يكفيك دفء أحضان العالم مجتمعة لتشعر بالأَمان، ما لم تحتضن نفسك من الداخل، كن مسالما مع جوارِحك وجروحك لأجلك".

محمد محسن

المطرب محمد محسن، قرر المشاركة في "كذبة أبريل" ونشر صورا له مع دراجته، وعلّق عبر "إنستجرام": "قررت اعتزال الفن، وهفتح محل تأجير عجل.. وكل كدبة أول أبريل وأنتم طيبين".

أحمد سعد

النجم أحمد سعد، نشر صورة له من أمام الأهرامات عبر "إنستجرام"، وفي يده كوب من القهوة، وعلّق: "شكلي قبل القهوة".

هاجر أحمد

ونشرت النجمة الشابة هاجر أحمد عبر "إنستجرام"، صورة لها ظهرت خلالها بإطلالة صيفية على شاطئ البحر، نالت إعجاب جمهورها.

محمد ثروت

الفنان محمد ثروت هو الآخر علّق على "كذبة أبريل" ونشر صورة له عبر "إنستجرام"، وعلّق: "كدبة أبريل؟! قال يعني مبيكدبوش طول السنة".

هاني عادل

الفنان هاني عادل، نشر صورة له عبر "إنستجرام" وهو مبتسم، وعلّق: "ابتسامة لناس ملهاش في القلب غير التسامح والمحبة".

راندا البحيري

الفنانة راندا البحيري نشرت صورة لها عبر "إنستجرام" من جلسة تصوير جديدة خضعت لها، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

ملك زاهر

الفنانة ملك أحمد زاهر نشرت صورة جديدة لها عبر "إنستجرام"، ونالت إعجاب متابعيها.

غادة عبد الرازق

النجمة غادة عبد الرازق، نشرت عبر "إنستجرام" صورة لشخصية "غزل" التي تقدمها رمضان القادم من خلال مسلسل "لحم غزال"؛ وعلّقت: "غزال السيد أبو آدم".