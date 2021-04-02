طرح البوستر الرسمي لمسلسل "لحم غزال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشفت النجمة غادة عبد الرازق، عن البوستر الرسمي لمسلسل "لحم غزال" المقرر عرضه في شهر رمضان 2021.

ونشرت غادة البوستر عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، ويظهر إلى جوارها النجوم: شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، مي سليم، محمد شاهين، وخالد كمال.

وتلقت عبد الرازق التهاني من النجمات، ياسمين عبد العزيز، منى زكي، هند صبري، ورانيا يوسف وغيرهن.

مسلسل "لحم غزال" من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة، ويشارك في بطولته النجوم: غادة عبد الرازق، شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، مي سليم، محمد شاهين، خالد كمال، عارفة عبد الرسول، رحاب الجمل، وإيهاب فهمي وغيرهم.

يذكر أن آخر أعمال غادة عبد الرازق مسلسل "سلطانة المعز" 2020، وشاركها البطولة النجوم: محمود عبدالمغني، محمد لطفي، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوي، حسن حسني، ومحمد حاتم، ومن تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير‎.