طرح إعلان مسلسل "القاهرة كابول" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشر المنتج تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، البرومو الرسمي لمسلسل "القاهرة كابول" عبر حسابه بموقع "فيس بوك".

"القاهرة كابول" بطولة النجوم: طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، نور محمود، خالد كمال، حسني شتا، كريم سرور، يسرا مسعودي، عبد الرحيم حسن، كارولين خليل، وغيرهم، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام علي.

المسلسل يعتمد في أحداثه على 3 شخصيات رئيسية هم: الإعلامي (فتحي عبد الوهاب)، وضابط الأمن الوطني (خالد الصاوي)، والإرهابي (طارق لطفي)، بالإضافة للأدوار الأخرى للنجوم مثل نبيل الحلفاوي، حنان مطاوع وغيرهم.

ويتناول المسلسل ثلاث قصص مثيرة، حول المؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة العربية، خاصة مصر بالفترة الأخيرة، مسلطًا الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة.