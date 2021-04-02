تكريم الأميرة ديانا بلوحة زرقاء من التراث الإنجليزي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 أبريل 2021 01:35 صباحاً - ستكون الأميرة ديانا من بين ست نساء ملهمات يتم تكريمهن بلوحة زرقاء من التراث الإنجليزي هذا العام ، وذلك لتفانيها في عملها الخيري حيث تحيي اللوحات الزرقاء ذكرى الارتباط بين الموقع والفرد الذي كان يُعتبر بارزاً في مجاله.

وبحسب موقع "ديلىي ميل" قالت المؤسسة الخيرية إن التكريم لأميرة ويلز ، التي كانت ستبلغ من العمر 60 عاماً هذا العام ، سيكون بمثابة علامة على أحد المباني المرتبطة بحياتها قبل زواجها من الأمير تشارلز. لكنهم لم يؤكدوا بعد موقع لندن - ولن يتم الإعلان عن هذا حتى يتم الكشف عن اللوحة في النصف الثاني من هذا العام. ولكن يُعتقد أن الموقع سيكون في شقة إيرلز كورت التي عاشت فيها قبل زفافها إلى أمير ويلز في عام 1981.

تصريحات شركة التراث الإنجليزي

اللوحة الزرقاء للعالمة لونسديل-الصورة من إنستغرام

وقالت شركة التراث الإنجليزي ، التي تدير أكثر من 400 مبنى تاريخي وموقع ثقافي في جميع أنحاء البلاد إنها تتوقع أن تحظى لوحة ديانا بشعبية كبيرة ، مضيفة أنها كانت مصدر إلهام ورمز ثقافي للكثيرين.

كما أن ديانا هي أعلى عضو سابق في النظام الملكي تُمنح هذا الشرف ، وقد رشحتها جمعية لندن بعد أن أدارت الهيئة حملة تطلب من سكان لندن اقتراح نساء يستحققن لوحة زرقاء.

مستحقي اللوحات الزرقاء

ينبغي أن يكون للإنجازات المستحقة للتكريم تأثير استثنائي من حيث الاعتراف العام ، ويجب أن يكونوا قد ماتوا لمدة 20 عاماً على الأقل.

قالت "آنا إيفيس" مديرة تنظيم التراث الإنجليزي: "كانت ديانا مصدر إلهام ورمز ثقافي للكثيرين ، حيث عملت على زيادة الوعي بالقضايا بما في ذلك الألغام الأرضية والتشرد ، وتساعد على إزالة الوصمة عن أمراض مثل فيروس نقص المناعة البشرية والجذام والاكتئاب. يبدو من المناسب أن ننصب لوحة تذكارية لإحياء ذكرى عملها وتأثيرها في عامها الستين."

نبذة عن شقة الأميرة ديانا

تم منح شقة الأميرة "ديانا" من العصر الإدواردي في محكمة كولهيرن لها في عام 1979 كهدية من والديها عند بلوغ سن الرشد.لقد شاركتها مع ثلاثة من أصدقائها المقربين لمدة عامين - وهي بعض من أسعد أيام حياتها ، كما قالت ذات مرة - حتى انتقلت إلى كلارنس هاوس في الليلة التي سبقت خطوبتها في فبراير 1981.

العالمة "دام كاثلين لونسديل" تحصل على اللوحة الزرقاء

تم إحياء ذكرى العالمة "دام كاثلين لونسديل" من بين ست نساء لامعات من قبل التراث الإنجليزي بلوحة زرقاء في لندن في عام 2021. تشير اللافتة إلى منزل طفولتها في Seven Kings ، ريدبريدج ، حيث عاشت من 1911 إلى 1927.

كانت السيدة "لونسديل" أول امرأة يتم انتخابها في الجمعية الملكية بلندن في عام 1945 ، وكانت معروفة بتطويرها للعديد من تقنيات الأشعة السينية لدراسة التركيب البلوري.

المكرمات الآخريات من النساء

ومن بين المستفيدات الآخريات من هذا التكريم المُصلحة الاجتماعية "كارولين نورتون" ومصممة الأزياء "جان موير" الناشطة "إلين كرافت" والمحامية "هيلينا نورمانتون" ، حيث تهدف المؤسسة الخيرية إلى معالجة عدم التوازن بين الجنسين.