الموت يفجع الممثل السوري محمود نصر

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 2 أبريل 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

فجع الممثل السوري محمود نصر بموت ابنة خالته الطبيبة والشاعرة ليندا ابو حسن، اذ نشر صورتها عبر صفحته الخاصة وعلّق بالقول: “لا تسألوا كيف قُتِلَت فلقد سئمتُ السؤال. إنّها الحرب. ضيّعكِ عويلُ الرّصاصِ ذات مرة في لبنان، وأتى عويلُ الموت ليضيّعَكِ ها هنا في بلدكِ، بين اهلك وناسك الآن. ابنة خالتي الطبيبة والشاعرة ليندا ابو حسن لكِ الرحمة ولروحكِ السلام. وداعاً يا حبيبة”.

يذكر ان نصر خاض مؤخراً بطولة مسلسل “دانتيل”، الى جانب الممثلة اللبنانية سيرين عبد النور، حمل توقيع المخرج المثنى صبح وهو من تأليف إنجي القاسم وسماء عبد الخالق، وشارك فيه ايضا الممثلين سلوم حداد، نهلا داوود، نقولا دانيال، سارة أبي كنعان، زينة مكي، وسام فارس، إيلي متري، تاتيانا مرعب، ناتاشا شوفاني، أنس طيارة، ساندي فرح، هند خضرة، شربل زيادة، ريموندا عازار، وبمشاركة سليم صبري.