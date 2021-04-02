قصي خولي بعيده الـ45: الحمدلله على المحبة والنعمة والايمان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 2 أبريل 2021 01:10 صباحاً - منذ 3 ساعات

نشر الممثل السوري قصي خولي فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي احتفالاً بعيد ميلاده الـ45.

وكتب عبر “تويتر” معلقاً على الفيديو: ” It’s my 45th year

هي سنتي الـ45

الحمدلله على ما اعطاني الحمدلله على الصحة والنجاح والعائلة

الحمدلله على المحبة والنعمة والايمان

الحمدلله انني استطعت ان احقق شيء مما حلمت به”.

إشارة إلى أن خولي سيكون بطل الشاشة في مسلسل 2020 خلال شهر رمضان المبارك. كما يعتبر مسلسل “2020” هو التعاون الثاني الذي تمّ بين نجيم وخولي بعد مسلسل “خمسة ونص” الذي عرض في رمضان 2019 وشارك في بطولته بالإضافة إليهما السوري معتصم النهار.

ويشار إلى أنه كان من المفترض أن يكون مسلسل 2020 أحد مسلسلات رمضان الماضي 2020 لكنه مثل الكثير من الأعمال الأخرى تم تأجيله بسبب عدم القدرة على استكمال التصوير الذي جرى في لبنان بسبب إجراءات الحجر والحظر بسبب تفشي فيروس كورونا، فتم تأجيله إلى رمضان عام 2021.