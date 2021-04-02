بالفيديو – أحمد حلمي ومنى زكي على “تيك توك”: “حبيشنا الموضوع أوي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: نشر الفنان أحمد حلمي على حسابه الخاص في “تيك توك”، مقطع فيديو طريفاً يجمعه بزوجته الفنانة منى زكي في حديقة فيللتهما الخاصة، وأعاد حلمي نشر الفيديو على حسابه في “إنستغرام”.

وظهر في الفيديو منى وأحمد وهما يقلّدان أحد مشاهد فيلم “أمير البحار” لمحمد هنيدي، والذي يجمع بين المطربة أمينة والفنان محمد محمود، فقلّد حلمي شخصية “ممس” التي جسدها محمود في الفيلم بنفس نبرة الصوت وحركات الفم، وعلّق على الفيديو بقوله: “إن شاء الله مش هيكون آخر فيديو لأننا حبيشنا الموضوع أوي”.

يُذكر أن منى زكي شارفت على الانتهاء من تصوير مسلسلها الجديد “لعبة نيوتن”، الذي تخوض به سباق الدراما الرمضاني المقبل. وتعود به إلى الدراما بعد غياب أربعة أعوام منذ تقديمها مسلسل “أفراح القبة”، ويشاركها البطولة: محمد فراج، ومحمد ممدوح، وسيد رجب، ومحمد التاجي، ومايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم.

يُشار إلى صنّاع العمل طرحوا البرومو الرسمي للمسلسل على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، والذي كشف عن طبيعة الشخصيات التي يجسدها أبطاله، مع الإعلان عن عرضه في رمضان.