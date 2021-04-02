شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش: خلافى الدائم مع عمرو يوسف حول إذا كانت حياة تشبهنى أم تشهبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة كندة علوش أنها على خلاف دائما مع زوجها النجم عمرو يوسف، حول إذا كانت ابنتهما حياة تشبهها أم تشبهه هو، مضيفة خلال استضافتها مع النجم محمود العسيلي في الجزء الثانى من برنامج "سهرانين" مع النجم أمير كرارة على قناة ON، أن معظم أصدقائهما يرون أن حياة تشبه عمرو أكثر منها.



كندة علوش

بينما أكد محمود العسيلى أنه قرر حلاقة شعره زيرو، بعد موقف حدث في كليب "رايحين على فين"، حيث أصر الكوافير ألا يقترب عسيلي من شعره يوميا بعد عمله "بالسشوار"، وهو الأمر الذي أزعجه بشده فقرر حلاقة شعره زيرو دون رجعه، وعن تعاملاته علي السوشيال ميديا أكد عسيلي أنه يتعامل علي طبيعته علي أساس أنه شخص عادي، وهذا ما وضعه في مواقف محرجة فقرر أن يتوقف علي التعامل بهذه الطريقة خاصة على مواقع السوشيال ميديا.



محمود العسيلى

وتحدثت الثنائى كندة علوش ومحمود العسلى عن ذكريات الطفولة وقالت الأولى أنها أحبت أول مرة فى عمر الـ3 سنوات، وإنها كانت طفلة متنمرة، حيث إنها من جيل لم يتربى على مساوئ التنمر، فى حين قال العسيلى إنه حب لأول مرة وهو في عامه الحادي عشر، وقام بتأليف أغنية لحبيبته.

وعلى جانب آخر أشار العسيلى إلى أن والده كان يحب الاستكشاف ومشاهدة الأفلام الوثائقية، وسماع الموسيقى بكل أنواعها، وهو ما أثر فى شخصيته وجعله محبا للمعلومات العامة والموسيقى.