شكرا لقرائتكم خبر عن عفاف راضى تكشف عن كيفية إقناع سيد حجاب لها بعمل ألبوم للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة عفاف راضى عن كيف أقنعها الشاعر سيد حجاب والموسيقار عمار الشريعى بتقديم ألبوم غنائى للأطفال، وقالت خلال لقائها فى برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى، المذاع على قناة cbc: "سيد حجاب وعمار الشريعى كانوا بيعملوا ألبوم للأطفال لقيت مكالمة من سيد وقالى بنعمل شريط للأطفال وعاوزك تغنيه قلتله هنسيب أغانى الكبار الرمانسية ونغنى للأطفال، فرد اسمعيه الأول، وسمعته اتجننت به وقلتله بلاش نغنى الأغانى العاطفية ويالا نغنى للأطفال وكانت تجربة جميلة أوى".



عفاف راضى

وتحدثت عفاف خلال اللقاء عن بليغ حمدى، قائلة: "سمع عنى بليغ حمدى وكنت لسه طالبة وبغنى فى الكونسرفتوار وقالهم عاوز أشوفها، ورحتله وغنيت أكتر من أغنية، وعملى أغنية "رد السلام" وكان متحمس دايما ليا وتبنى صوتى لمدة 5 سنوات وعملنا أغانى كتير مع بعض".

وتابعت عفاف راضى: "لما غنيت رد السلام فى حفلة كبيرة مع العندليب عبد الحليم حافظ، والحفلة نجحت وسمّعت أوى، وصل للرئيس الراحل جمال عبد الناصر أن فى صوت جديد حلو طالع قالهم شجعوا واقفوا جنب الأصوات الجديدة، ولقيت كل القنوات وقتها بتتكلم عليا وكل ده عملى دفعة قوية لقدام". وأضافت: "قدمت 13 مسرحية وآخر مسرحية كانت (لن تسقط القدس) مع الراحل نور الشريف ولم يتم إذاعتها".