دراما رمضان 2021.. طرح الإعلان الترويجي لمسلسل "القاهرة كابول"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الإعلان الترويجي لمسلسل "القاهرة كابول"، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ويُعرَض المسلسل حصرياً على قناتي "الحياة" و"CBC" المصريتين.



مسلسل "القاهرة كابول" من تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج حسام علي، وبطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، نور محمود، خالد كمال، حسني شتا، كريم سرور، يسرا مسعودي، عبدالرحيم حسن، كارولين خليل، معتز هشام، محمود الشرقاوي، كريم سامي، مايا طلام وسامح السيد.

ويتناول المسلسل 3 قصص مثيرة حول المؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة العربية خصوصاً مصر خلال الفترة الأخيرة، مسلطاً الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة.

وتنقسم أدوار الثلاثة أبطال إلى شخصية "الإرهابي" الذي يتصدى له "ضابط الشرطة"، بينما ينقل أحداثهما "الإعلامي".