بعد جيمس بوند.. دانييل كريج بطل جزأين جديدين لـ"نايفز أوت"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يبدو أن الممثل دانييل كريج بصدد المشاركة في سلسلة أفلام جديدة بعد أن انتهى من دور العميل 007 جيمس بوند.

ومن المقرر أن يلعب كريج دور البطولة في جزأين جديدين لفيلم الجريمة "نايفز أوت"، الذي عرض عام 2019، والذي سيعرض على منصة البث نتفليكس في صفقة بملايين الدولارات.



وقالت نتفليكس، الخميس، إنها اشترت حقوق فيلمين سيجمعان كريج بالمخرج ريان جونسون مرة أخرى.

وذكرت مجلتا "فارايتي" و"ديدلاين هوليوود" أن نتفليكس دفعت ما بين 400 و450 مليون دولار لحقوق الفيلمين، الأمر الذي يجعلها واحدة من أكبر صفقات بث الأفلام في التاريخ.

ورفضت نتفليكس التعليق على التفاصيل المالية للصفقة لكنها قالت إن بعض التقارير غير دقيقة.

وفي فيلم "نايفز أوت"، وهو فيلم بوليسي، يلعب كريج دور المحقق الخاص بينوا بلانك إلى جانب طاقم تمثيل يضم عددا من النجوم مثل الممثلة جيمي لي كيرتس والممثل كريس إيفانز ودون جونسون وأنا دي أرماس وكريستوفر بلامر.

وأنتج الفيلم بميزانية متواضعة بلغت 40 مليون دولار وحقق إيرادات في شباك التذاكر العالمي بلغت 311 مليون دولار.