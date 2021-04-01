شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر: هانى مهنا مصاب بفيروس كورونا ويتلقى العلاج بالمنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم هاني شاكر، نقيب الموسيقيين لـ"الخليج 365"، عن إصابة الموسيقار هاني مهنا بفيروس كورونا، مؤكدا أن حالته الصحية مستقرة وأنه يتلقى العلاج في المنزل وحالته لا تستدعى الذهاب للمستشفى، وأنه يتابع حالته مع زوجته هاتفيا، متمنياً له الشفاء العاجل.

وتأتى إصابة هانى مهنا بفيروس كورونا بعد 10 أيام من إعلان ابنته الفنانة هنادى مهنا وزوجها الفنان أحمد خالد صالح أصابتهما بالفيروس وخضوعهما للعزل المنزلى واتباعهما بروتوكول العلاج الخاص بالفيروس.

وكان هاني مهنا أوضح حقيقة ما نشر حول تصوير زوج ابنته الفنان أحمد خالد صالح أعماله الفنية رغم إصابته بفيروس كورونا، وقال في تصريحات تليفزيونية: "لا أعرف ظروف عمل أحمد خالد صالح، ولكن إحدى الصحفيات سألتني عن حالة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح وقولت لها ممكن يكون بيصور.. شالت ممكن وقالت أنه بيصور".



هاني مهنا

وأضاف "مهنا"، أن الفنان أحمد خالد صالح فور علمه بإصابته بكورونا اعتذر عن استكمال التصوير، إلا أن الصحفية نشرت خبر نزوله التصوير بالخطأ، كما أنه لا يُعقل أن ينزل شخص للشارع مُصابا بكورونا، موضحاً أن ردود أفعال الجمهور والسوشيال ميديا جعلته يشعر بالضيق، مشيرًا إلى أن ما نشر غير صحيح، وحالتهما مستقرة ولكنهما حاملان للأعراض، كما أن زوجته مُصابة بالكورونا، وهو في حالة اشتباه بالإصابة.