شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة الشيخ الباقورى تكشف: كان يحب صوت فايزة أحمد ونجاة غنت فى فرحى" فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في أول ظهور إعلامى وحوار حصرى لتلفزيون الخليج 365 كشفت عزة الباقورى ابنة الشيخ أحمد حسن الباقورى وزير الأوقاف في حكومة ثوة يوليو 1952 تفاصيل علاقة والدها الإمام المستنير بأهل الفن.

وقالت عزة الباقورى لليوم السابع أن والدها كان سمحاً ومستنيراً يحب الفن الهادف وله علاقات بعدد كبير من أهل الثقافة والفن والسياسة.

وأكدت ابنة الإمام المستنير أن أباها كان يحتفل بأعياد ميلاد بناته وينتهز أى فرصة أو مناسبة لإدخال السرور على أهل بيته.

وكشفت عزة الباقورى أن بنات الشيخ المستنير احتفلن بزفافهن فى حديقة منزله وأن نجاة الصغيرة أحيت فرحها، قائلة :"إحنا الثلاثة كانت أفراحنا فى حديقة منزلنا وكنت عاوزة شادية تغنى فى فرحى لكن كانت مشغولة واقترح حمايا المستشار اسماعيل عوض أن تقوم نجاة بإحياء الحفل، فوافقت"

وتابعت:" كانت نجاة بتغنى فى الحفل بحديقة الفيلا ووالدى جلس فى الفراندة يستمع لها، وبعدما انتهت من الغناء ذهبت لتصافحه فحياها"

وأشارت الابنة إلى إحدى صور والدها المعلقة بمنزله قائلة: "الصورة دى بعد كتب كتاب ليلى أختى الكبيرة، وكان لسه بيشرب سجاير، وبعدما انصرف المدعوون قعد يشرب سجارة"

وأضافت ابنة الشيخ الباقورى: "كان بيحب صوت فايزة أحمد ،وكانت تربطنا بها علاقة قوية، و كل عيد أم تتصل بأمى تغنيلها أغنية ست الحبايب، وكانت رقيقة جدا فى كل تعاملاتها"