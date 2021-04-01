شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة أمل رزق تعلن إصابتها بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة أمل رزق لـ"الخليج 365" إصابتها بفيروس كورونا بعدما شعرت بالأعراض خلال الأيام الماضية، وأجرت مسحة وجاءت نتيجتها إيجابية، لافتة إلى أنها تشعر بتعب شديد، وتخضع حالياً للعزل المنزلى متبعة بروتوكول العلاج الخاص بفيروس كورونا.

وشاركت أمل رزق مؤخرا فى العرض المسرحي "اليوبيل البمبي"، والذي تم تصويره بالمبادرة التي أطلقتها وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم "اضحك.. فكر.. اعرف"، حيث أعادت المسرحية أمل رزق بعد غياب دام 8 سنوات عن المسرح وكان آخر عمل مسرحى شاركت به مسرحية "رئيس جمهورية نفسه" بطولة محمد رمضان.



امل رزق

وشارك في بطولة المسرحية إلى جانب أمل رزق، الفنانون مفيد عاشور ويوسف إسماعيل وسامح بسيونى ولبنى ونس وهى من إخراج محمد عمر عن قصة للكاتب لأنطون تشيخوف، وجسدت فيها شخصية كوميدية.

وكان آخر أعمال أمل رزق فى الدراما مسلسل "للحب فرصة أخيرة" وحققت من خلاله نجاحا كبيرا، وشارك فى بطولته كل من داليا البحيرى، فراس سعيد، هند عبدالحليم، ريم سامى، أميرة العايدى، هبة الأباصيرى، مراد مكرم، أحمد عبدالله، عمرو عابد، حنان يوسف، أحمد يحيى، عمر زهران، محمد غنيم، عزة بهاء، ندى الألفى، رويدا النعيم، سلمى الكاشف، جوليا الشواشى، تسنيم، نور مصيلحى، ميرال، لانا عماد، لورين حيدر، ساره نخلة، مى إبراهيم، محمد رجابى، نونا، إسلام شوقى، رباب ابراهيم، تأليف شهيرة سلام، وإخراج منال الصيفى.