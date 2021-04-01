عفاف راضى لـ منى الشاذلى: شرف كبير ليا تكريمى من السيدة انتصار السيسي

القاهرة - سامية سيد - رحبت الإعلامية منى الشاذلى، فى برنامجها "معكم" المذاع على قناة cbc، بالنجمة عفاف راضى وابنتها المطربة الشابة مى كمال، ثم قالت مى إنها تحمل نفس ملامح والدتها فى الشكل والصوت، بينما تحدثت عفاف راضى عن تكريمها فى يوم المرأة المصرية من السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية، قائلة: "جالى تليفونات كلها مرديتش عليها لقيت الدنيا مقلوبة عليا، والنقابة بتقولى ردى على الموبايل، وشرف كبير ليا إنى أتكرم من السيدة انتصار السيسي، وأحلى حاجة التكريم فى بلدى".



عفاف راضى وابنتها مى كمال

وتابعت مى كمال: "قعدت 3 سنين فى الأوبرا وكنت بمشّى الاثنين سوا الجامعة والغناء، ولما كبرت مسكت كل شغل والدتى، ثم قالت عفاف إن مى وهى طفلة لما تعيط كنت بشغلها كاسيت الأغانى بتاعتى تبطل عياط عشان كدة عندها حس فنى من صغرها"، وغنت عفاف وابنتها مى أغنية: "يالا بينا".

وكانت عفاف راضى أكدت مؤخراً فى مداخلة عبر تطبيق سكايب ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدى على قناة ON، أنها تسمع أغانى المهرجانات بالصدفة، وبدون قصد، فمن الممكن أن تسمعها مثلاً فى الأفراح، مضيفة: "لو بنتى غنت مهرجانات هتبرا منها، هى الأغانى دى معمولة للهيصة والظيطة بس، لكن الفن طرب وتحسى بالكلمات واللحن مش الأغانى دى طبعا".

فى حين ردت مى كمال، ابنه المطربة، فى نفس المداخلة قائلة: "أنا طبعا بحب أسمع المهرجات ومش هنكر إن أنا وصحابى بنرقص عليها بس كل واحد بيغنى لونه، أنا اللون بتاعى هو الجاز العربى زى أغانى فيروز والرحبانية وستايل أغانى ماما بس دا مش معناه إنى مش بحب أسمع الاغانى التانية".

وأضافت مى كمال أنها خشيت أن تقدم على تقديم ألبوم يضم أغانى والدتها المطربة عفاف راضى، قائلة: "كنت خايفة أوافق على المشروع ده عشان هتحط فى مقارنة والناس هتقول هى بتعمل إيه؟ هى عشان بنت عفاف راضى كنت قلقانة من أن أبدأ المشروع فبدأت بحاجة صغيرة، ولقيت رد فعل كويس من الناس وبالتالى قررت أقدم حاجات صغيرة مش ألبوم كامل".