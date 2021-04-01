شكرا لقرائتكم خبر عن ياسين السقا على خطى والده ويبدأ خطواته فى التمثيل مع "الملك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الممثل الصاعد ياسين السقا خطواته الأولى في التمثيل من خلال مسلسل "الملك" الذى يتناول بطولات الملك أحمس قاهر الهكسوس، والمقرر عرضه حصرياً على قناة DMC في شهر رمضان المقبل، حيث تصدر ياسين بوستر دعائى بمفرده بشخصية في العمل، اذ يجسد دور "شري" الصديق المقرب لـ أحمس، وهو شاهد على انتصاراته ضد الهكسوس.



ياسين السقا على بوستر مسلسل الملك

ياسين السقا يسير على خطى والده النجم أحمد السقا، من خلال دور بارز ورئيسى فى مسلسل "الملك"، حيث قرر اقتحام التمثيل بعد دراسة التمثيل والإخراج والكتابة، ليشهد موسم دراما رمضان المقبل منافسة ياسين لوالده أحمد السقا الذى يقدم هذا العام مسلسل "نسل الأغراب".



ياسين السقا ووالده أحمد السقا

مسلسل "الملك" مأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمى نجيب محفوظ، وسيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، إخراج حسين المنباوى، وبطولة عمرو يوسف، ماجد المصري، صبا مبارك، محمد فراج، ريم مصطفى، محمد لطفي، محمد علاء، مها نصار، باسل الزارو، أمير صلاح الدين، ياسين السقا، معتز هشام.

وكان ياسين السقا قد أعلن العام الماضى عن تحضيره لفيلم قصير جديد، يناقش قضية التحرش، إضافة إلى فيلمين آخرين جاهزين للتصوير في أمريكا الأول بعنوان "blue boy"، والثاني هو "i see you".