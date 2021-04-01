شكرا لقرائتكم خبر عن كدبة إبريل.. محمد محسن: قررت اعتزال الفن وهفتح محل تأجير عَجَل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازح الفنان والمطرب محمد محسن جمهوره ومتابعيه عبر منصاته على السوشيال ميديا، بالاحتفاء السنوى لما يسمى كدبة أبريل، مشيرا إلى أنه قرر اعتزال الفن.



محمد محسن

ونشر محسن، عبر حسابه على إنستجرام صورا له مع "العَجَلة"، صحبها بتعليق: "قررت اعتزال الفن، وهفتح محل تأجير عَجَل.. وكل كدبة أول إبريل وأنتم طيبين".





وطرح مؤخرا المطرب محمد محسن كليب أغنيته الجديدة "النسيان"، عبر قناته على يوتيوب، وهى من كلمات أحمد المالكى، ألحان وتوزيع وميكس خالد عز، مدير تصوير عمر صلاح، إخراج حسام حامد.



محمد محسن

وغيّر محمد محسن لونه الموسيقى من خلال الأغنية الجديدة التى حرص على تصويرها فى مكان مميز بتاريخه الفنى العريق، حيث تعد أول كليب غنائى يتم تصويره على مسرح محمد عبد الوهاب، المعروف بكونه مسرح معهد الموسيقى العربية سابقاً، التابع لدار الأوبرا المصرية، الذى يحوى فى داخله متحف موسيقار الأجيال، ليقدم خلالها وجبة سمعية وبصرية مؤثرة بدراميتها.



المطرب محمد محسن

وتقول كلمات الأغنية: "النسيان مش بسهولة وأصعب حاجة على الإنسان.. النسيان عايز قوة قلب وصبر على الأحزان، لما حياتك فجأة بتفضى.. وتكملها ولازم ترضى.. وترجع نفسك لزمان.. وأنا عشان أنساك يا حبيبى.. لازم أبطّل أقول يا حبيبى، وأتعامل مع نفسى كأنك حلم وفُقت.. لازم أشيلك من جوايا وأعتبرك مشهد فى رواية.. يمكن فعلاً يجى اليوم وأنساك بالوقت.. كل مكان رُوحته معاك دلوقتى خلاص ما بقاش يتراح.. حتى كمان مش بتكلم عنك ثانية عشان أرتاح.. عمرى ما بسأل عنك مرة.. ولا بعرف أخبار من بره.. أملى خلاص فى رجوعك راح".