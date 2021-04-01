خاص| إصابة الموسيقار هاني مهنا بفيروس كورونا ونقله للمستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أصيب الموسيقار الكبير هاني مهنا، بفيروس كورونا المستجد.

وكشفت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، عن إصابة الموسيقار الكبير بكورونا، ونقله إثر ذلك لأحد المستشفيات.

وطلبت مصطفى من جمهور الفنان الكبير الدعاء له، متمنية أن يكون بخير في الأيام المقبلة.

هاني مهنا ولد في 15 أغسطس 1947، بمدينة أكياد التابعة محافظة الشرقية، وهو ملحن وموزع موسيقي وعازف مصري لآلة الأورج، حصل على دبلوم الموسيقى من معهد مونتي فردي التابع لمعهد ليوناردو دافينشي، ثم سافر إلى إيطاليا بعد ذلك ليدرس النظريات الموسيقية والهارموني والبيانو بمعهد الفريد أوهانيس.

في عام 1971 قام بتأليف أول موسيقى تصويرية له لمسلسل إذاعي عن حياة روز اليوسف، واستمر بعدها في تأليف الموسيقى التصويرية للعديد من الأعمال الفنية.

وتدرج خلال حياته الفنية من عازف أكورديون إلى عازف أورج ثم أنشأ فرقته الخاصة عام 1976، وفي العام التالي أنشأ شركته الخاصة للإنتاج الفني التي اكتشف من خلالها العديد من المطربين منهم سميرة سعيد وذكرى.

حصل مهنا خلال حياته الفنية على العديد من الجوائز، أهمها جائزة أحسن موسيقى تصويرية من الجمعية المصرية لكتاب السينما عام 1976، كما كرمه العديد من رؤساء الدول على جهوده في مجال الموسيقى.